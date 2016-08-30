شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان" قبل التأجيل: "ابنى كان شغال سائق مع إبراهيم محلب"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان".

وعقب سماع أقوال 3 من شهود الإثبات نادت المحكمة على شاهد النفى الرابع ناصر أبو ضيف، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه جاء يشهد مع نجله "سيد"، وأكد الشاهد قبل تأجيل نظر القضية، أنه ذهب لتقديم محضر ضد ابنه بسبب خلافات أسرية، فتم تلفيق تهمة اقتحام القسم لابنه.

وأضاف الشاهد أن نجله لا ينتمى لأى تيار سياسى، وأنه كان يعمل سائقا فى مشروع بأسوان مع المهندس إبراهيم محلب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، وممدوح عبد الرشيد.