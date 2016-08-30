إصابة سيدة بالتسمم إثر تناولها قرص لتخزين الغلال بالبحيرة

أصيبت اليوم سيدة بالتسمم، نتيجة قرص لتخزين الغلال بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول س.ع.ع. 21 سنة، ربة منزل، ومقيمة لعزبة الطويلة دائرة المركز مصابة بتسمم فسفورى، وتم تحويلها لمركز السموم بمستشفى طنطا الجامعى.

وورد التقرير الطبى يفيد بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وصعوبة بالتنفس، نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة.

وبسؤال نجل عمها ع.ع.ع. 33 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بمرور المصابة بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها، قامت على إثرها بتناول قرص تخزين الغلال، ما أدى لحدوث إصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.