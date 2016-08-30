تجديد حبس مدير شركة 15 يوما لاقتحامه كمين بسيارته مخمورا فى مصر القديمة

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، حبس مدير شركة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه باقتحام كمين شرطة فى منطقة مصر القديمة بسيارته وهو مخمورا.

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، القائم بأعمال المحامى العام للنيابات، فى وقت سابق، حبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه باقتحام كمين شرطة فى منطقة مصر القديمة بسيارته وهو مخمورا، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة وفردى أمن و4 مدنيين، بجروح وكدمات، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للمتهم أنه مصاب بجروح طفيفة فى الرأس، وتبين من معاينة سيارته العثور على زجاجة خمر، وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة للاستماع إلى أقوال المصابين فى الحادث، ومن بينهم ضابط الشرطة بمستشفى هرمل بمصر القديمة.

وصرح مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، بأن الخدمات الأمنية المعينة بالارتكاز الأمنى بميدان أثر النبى دائرة قسم مصر القديمة فوجئت بسيارة تصطدم بالكمين، وتبين لاحقًا أن سائقها عمره 40 سنة ويعمل مديرًا لشركة، وتفوح من فمه رائحة مادة كحولية وفى حالة سكر.

وأضاف المصدر، أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، واصطدمت بالسيارة رقم ط د ق 9748 مصر قيادة "عبد العال م" 55 سنة موظف بالإدارة التعليمية بدمياط مصاب بكسر بأحد الضلوع من الناحية اليسرى وكدمات بالساقين، ويستقلها صحبته كل من "عبد الحميد ر" 28 سنة عامل مصاب بكدمات بالكتف الأيسر "تم إسعافه بمستشفى دار السلام العام"، و"أشرف ص" 43 سنة محاسب مصاب بجرح قطعى بالأذن اليمنى وكدمات متفرقة بالصدر "تم إسعافه بمستشفى مبرة المعادى".

وأشار المصدر إلى أنه اصطدام بسيارة الشرطة المعينة بالارتكاز الأمنى، كما أصيب أيضًا النقيب محمود عبد المعبود بكدمة بالركبة اليسرى وعدد اثنين من أفراد الشرطة بالكمين بكدمات متفرقة بالجسم.