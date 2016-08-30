حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل عجوز تربطه به علاقة شاذة داخل شقته فى الهرم

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجى، بحبس عاطل متهم بقتل عجوز بمنطقة الهرم؛ بعد طعنه بـ20 طعنة نافذة بمختلف أنحاء الجسد، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب ورود التحريات التى أثبتت تورطه فى الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن علاقة شاذة كانت تربط بين العجوز المسن البالغ من العمر 70 عاماً وبين الشاب المتهم بقتله، واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينه وبين المسن.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح ودفن عجوز تم العثور على جثته داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم ومصاب بـ22 طعنة نافذة فى مختلف انحاء الجسد، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 70 عاماً داخل شقته بمنطقة الهرم، وبسؤال زوجته أكدت أنها فوجئت بجثة زوجها داخل الشقة، نافية وقوع أى خلافات بينها وبين القتيل قبل وقوع الجريمة.