غدا…نيفين الكيلانى تعلن تفاصيل الدورة التاسعه لمهرجان “سماع” للموسيقى

تعقد .د نيفين الكيلاني “رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية”،بمشاركة الفنان انتصار عبد الفتاح ”رئيس مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية”، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان،وذلك فىالخامسة مساء غدا الأربعاء 31 أغسطس بقاعة سينما مركز الهناجر .

المهرجان يقام تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة،وينظمه قطاع الصندوق التنمية الثقافية في الفترة 21-27 سبتمبر، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وزارتى الآثار، و الشباب والرياضة، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن ضيف شرف هذا العام، المكرمين، أماكن العروض، عدد الدول المشاركة والورش الفنية، بالإضافة إلى تفاصيل أكبر ديفليه وكرنفال شعبي يقام في شارع المعز تشارك فيه كافة فرق الدول المشاركه .

ومن جانبه يقول الفنان انتصار عبد الفتاح أن المهرجان يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف علي فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المختلفة.