«مصر للطيران»: نقل 62% من الحجاج و36 رحلة إلى جدة والمدينة اليوم وغدًا

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بنهاية رحلات الشركة اليوم، تكون الشركة قد نقلت 62% تقريبا من إجمالي عدد الحجاج المخطط نقلهم إلى الأراضى المقدسة في مرحلة الذهاب، خلال موسم الحج لهذا العام والبالغ عددهم 65 ألف حاجًا، حيث نقلت الشركة ما يقرب من 40500 حاجًا على متن 196 رحلة جوية، بواقع 107 رحلة إلى جدة، و89 رحلة إلى المدينة المنورة .

وأضاف مسلم، في بيان صادر عنه اليوم، أنه من المقرر أن تسير الشركة اليوم الثلاثاء 18 رحلة جوية لنقل 3811 حاجا، بواقع 17 رحلة من مطار القاهرة من بينهم 11 رحلة إلي جدة، تنقل 2561 حاجا من حجاج شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك)، وقرعة وتضامن القاهرة، وجمعيات تضامن أسيوط والوادى الجديد وجنوب سيناء والدقهلية، وأيضًا حجاج الترانزيت القادمين من لندن وأمستردام وفرانكفورت وبعثة الداخلية.

وأوضح أنه سيتم تسيير 6 رحلات إلي المدينة المنورة تنقل 1511 حاجا، من حجاج قرعة دمياط، وترانزيت لندن وتونس وشارل ديجول وأبيدجان وتورنتو ولاجوس وكانو، بالإضافة إلي تسيير رحلة من مطار الأقصر الدولى إلى المدينة المنورة لنقل 239 حاجًا من حجاج قرعة قنا والوادى الجديد .

ومن جانبه، صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستسير غدًا الأربعاء 18 رحلة جوية الي جدة والمدينة المنورة ، لنقل 4200 حاجا بمعدل 16 رحلة الي جدة ، تقلع 14 رحلة منهم من مطار القاهرة لنقل حجاج قرعة التنازلات وقرعة الغربية ، وجمعيات تضامن القاهرة والإسكندرية والمؤسسة وحجاج شركات السياحة وترانزيت شارل ديجول ودار السلام ولندن وأبوجا وكانو وأمستردام، وأيضا بعثات رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ، ومن بين هذه الرحلات 3 رحلات خاصة لنقل حجاج فلسطين ، بالإضافة إلى رحلة من مطار أسوان لنقل 260 حاجا من حجاج قرعة أسوان. ورحلة عمل تقلع من مطار شرم الشيخ .

كما تسير الشركة غدا رحلتين إلي المدينة المنورة تقلعا من مطار القاهرة لنقل حجاج ترانزيت لندن وميلانو وروما وأمستردام وحجاج أجانب وبعثة وزارة الصحة ، ليصل إجمالي الرحلات التي تسيرها الشركة اليوم وغدا 36 رحلة جوية إلي جدة والمدينة المنورة تنقل 8000 حاجا .