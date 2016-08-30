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بالصور.. استمرار اعتصام عمال القابضة لمياه الشرب بالسويس لليوم الثانى

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بالصور.. استمرار اعتصام عمال القابضة لمياه الشرب بالسويس لليوم الثانى بالصور.. استمرار اعتصام عمال القابضة لمياه الشرب بالسويس لليوم الثانى

>السويس - سيد نون

واصل العاملون بالشركة القابضة لمياه الشرب بالسويس اعتصامهم لليوم الثانى، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية التى تتضمن ساعات العمل الإضافية.

 

وأكد العمال فى بيان لهم، أنهم يطالبون بمتأخرات ساعات العمل الإضافية وأيام العطلات وأيام السبت الذين عملوا بها، وشهرين من أرباح عام 2015 والزيادة السنوية للعاملين و10 أشهر إضافى عمل والبديل المالى لإجازات العاملين.

 

وأوضح العمال، أنهم قاموا باتخاذ كافة الطرق القانونية لحل لمشاكهم ولكن بدون أى نتائج، ويطالبون المسئولين بالتدخل.

وقال مصدر مسئول بالشركة، إنه سيقوم اليوم  الثلاثاء، اثنان من المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب بزيارة مقر الشركة بالسويس لإيجاد حل للأزمة.

 

 

 

 

 

 


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