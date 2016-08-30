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البدري: وضعنا برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الأهلي

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البدري: وضعنا برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الأهلي البدري: وضعنا برنامجا بدنيا خاصا للاعبي الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إن الجهاز الفني وضع برنامجا تدريبيا خاصا سوف يخضع له جميع اللاعبين بعد العودة من فترة الراحة.

وكشف البدري للموقع الرسمي للأهلي "وضع مدرب الأحمال أنيس الشعلالي برنامجا خاصا لتجهيز كل اللاعبين".

وتابع "كما سيخضع اللاعبين أيضا لقياسات بدنية جديدة استعدادا لانطلاق الموسم".

ويدخل الأهلي معسكر الإعدادي للموسم الجديد يوم الاثنين المقبل في مدينة 6 أكتوبر، ويلعب خلاله مباراتين وديتين.

وأوضح البدري أن الجهاز يسعى لإعداد ملف شامل عن جميع اللاعبين متضمنا القياسات البدنية وغيرها من الأمور لوضعها في الاعتبار استعدادا لفترة إعداد الموسم الجديد.

كما يعقد البدري اجتماعا تنسيقيا مع الأجهزة الفني والطبي والإداري يوم الخميس المقبل لبحث كافة الأمور الخاصة بخطة عمل الفترة المقبلة، حيث أن الفريق ينهي إجازته في اليوم التالي بالعودة للتدريبات الجماعية عصر الجمعة.

ويستعرض البدري مطالبه خلال الفترة المقبلة، ودور كل منهم في مرحلة البناء والإعداد للموسم الجديد.

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