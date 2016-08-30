انتحار شرطي بسلاحه الميري بالغردقة

مراسل أونا

قررت نيابة الغردقة التصريح بدفن جثة شرطي بشرطة السياحة بالغردقة، بعد قام بالانتحار بإطلاق النار علي نفسه من سلاحه الميري، أثناء الخدمة وتسليم الجثة لأسرتهأ حيث تبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت مشرحة مستشفي الغردقة العامأ قد استقبلت جثة لشرطي تابع لشرطة السياحة بالغردقةأ مصابًا بطلق ناري، وتبين من التحقيقات الأولية أن الشرطي انتحر بسلاحه الميري، ولا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأن المجني عليه من محافظة المنياأ وعلي الفور انتقل لمكان الواقعة قيادات شرطة السياحةأ ومديرية الأمن وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.