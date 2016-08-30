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العناية الإلهية تنقذ 22 سائحًا صينيًا من الموت أثناء رحلة بالون طائر بالأقصر

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العناية الإلهية تنقذ 22 سائحًا صينيًا من الموت أثناء رحلة بالون طائر بالأقصر العناية الإلهية تنقذ 22 سائحًا صينيًا من الموت أثناء رحلة بالون طائر بالأقصر

بالون أرشيفية

أصيب 22 سائحًا صينيًا، اليوم الثلاثاء، بإصابات خفيفة، خلال قيامهم برحلة بالون طائر، فوق سماء مدينة الأقصر التاريخية بصعيد .

وكان السياح الصينيون يقومون برحلة فوق معابد الأقصر، على متن بالون، وأثناء الرحلة دفعت تيارات الهواء بالبالون من غرب المدينة إلى شرقها، وخلال محاولة قائد البالون الهبوط بهم في منطقة الحبيل بشرق الأقصر ارتطم البالون بالأرض ما أدى إلى إصابة السياح الصينيين بخدوش وكدمات، حيث جرى نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج.

وقال العميد أبوالحجاج كمال، مفتش مباحث السياحة والآثار بجنوب الصعيد، الذي تابع نقل السياح إلى المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية، إن حالة جميع السياح بخير، وإنه سيجرى نقلهم إلى معابد الكرنك لاستكمال رحلتهم السياحية إلى الأقصر، فور تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وكانت مدينة الأقصر قد شهدت اليوم قيام 8 رحلات للبالون الطائر فوق المناطق الأثرية بغرب المدينة، وكان على متنها 154 سائحًا من جنسيات مختلفة.

الألمانية

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