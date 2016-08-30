«حسام عاشور»: وقعت للأهلي على بياض

أبدى حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد تعاقده موسمين إضافيين، وأشار إلى أن استمراره في الأهلي هو أمر طبيعي ويعد الاختيار الأفضل بالنسبة له، مؤكدًا على أنه يتعامل مع الأهلي على أنه بيته وحياته التي لا يمكن أن يبتعد عنها مهما كانت الإغراءات أو العروض.

وأوضح عاشور أنه جدد تعاقده مع الأهلي دون أية شروط، وأن هناك جلستان جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، موضحًا أنه قام بالتوقيع على العقود دون النظر فيها ثقة في الإتفاق الذي عقده مع مدير الكرة قبلها بفترة.

واعتبر لاعب وسط الأهلي تمديد عقده قبل نهايتة بموسم كامل، هو أبلغ رد على الشائعات التي طالته وأدعت أنه يرغب في فرض بعض الشروط المادية والتعاقدية قبل التجديد، مشددا على أنه في كل مرة يقوم فيها بالتجديد للأهلي تثار حوله هذه الشائعات وتنتهي بالرد العملي وبالتوقيع.

وأكد عشور، تصريحاته على أن الأهلي بالنسبة له ليس مجرد نادى بل حياة وأسره يقضى معها أسعد أوقات حياته، وأنه يسعى دائما لرد جميل الأهلي حتى يكون على قدر المسئولية أمام مسئولي النادي والجماهير العظيمة التي تسانده دائما.

وشدد على أن هذا التجديد هو تشريف قبل أن يكون تكليف ومسئولية كبيرة لاستكمال مسيرة من العطاء بقميص الأهلي خلال السنوات المتبقية من عقده، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يكون الموسم القادم هو موسم حصاد البطولات، مؤكدًا على ثقته من الفريق تحت قيادة حسام البدري سوف يحقق الكثير من الإنجازات ويحصد كل البطولات.