أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمم المتحدة: حظر البوركيني يشجع على التعصب ضد المسلمين

Google+ Print
الأمم المتحدة: حظر البوركيني يشجع على التعصب ضد المسلمين الأمم المتحدة: حظر البوركيني يشجع على التعصب ضد المسلمين

ارشيفية

قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار حظر “البوركيني” في فرنسا، يشجع على التعصب والتمييز ضد المسلمين، مرحبًا بقرار القضاء الفرنسي لوقف هذا الحظر.

وأضاف في بيان: “إن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل على عكس ذلك، تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا، بخاصة النساء”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكانت فرنسا قد أثارت جدلاً عالميًا بعد أن أصدرت قرارا بحظر ارتداء البوركيني، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات لباس البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة، فيما أثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع “البوركيني” سخط المسلمين حول العالم.

وقد حسم مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة، الجدل الدائر في البلاد، بعد أن علق قرار منع ارتداء “البوركيني” في الشواطئ الفرنسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا