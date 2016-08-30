الأمم المتحدة: حظر البوركيني يشجع على التعصب ضد المسلمين

قال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار حظر “البوركيني” في فرنسا، يشجع على التعصب والتمييز ضد المسلمين، مرحبًا بقرار القضاء الفرنسي لوقف هذا الحظر.

وأضاف في بيان: “إن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل على عكس ذلك، تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا، بخاصة النساء”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكانت فرنسا قد أثارت جدلاً عالميًا بعد أن أصدرت قرارا بحظر ارتداء البوركيني، حيث سارعت بلدات إلى فرض غرامات على مرتديات لباس البحر الذي يغطي كامل جسد المرأة، فيما أثار إجبار الشرطة الفرنسية امرأة مسلمة على خلع “البوركيني” سخط المسلمين حول العالم.

وقد حسم مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة، الجدل الدائر في البلاد، بعد أن علق قرار منع ارتداء “البوركيني” في الشواطئ الفرنسية.