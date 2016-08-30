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«الصحة»: وفاة رابع حاج مصرى بالأراضي السعودية

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«الصحة»: وفاة رابع حاج مصرى بالأراضي السعودية «الصحة»: وفاة رابع حاج مصرى بالأراضي السعودية

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثا، وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين بالأراضى ، وهو مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عاما، من محافظة البحيرة، يتبع بعثة حج وزارة الداخلية.

وأكد الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفي يدعى عبدالعليم عبدالفتاح القاضي، وتوفى  إثر انسداد معوي، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة، مباشرة من فندق الاقامة، لكن وافته المنية.

وأشار إلى أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية، تلقت بلاغا بالوفاة من أحد الأفراد، فتم تكليف رئيس شعبة المدينة بالتأكد من صحته، وهو ما حدث بالفعل.

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