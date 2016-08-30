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المحكمة تسمح لأهالي متهمي «اغتيال النائب العام» بحضور الجلسة

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المحكمة تسمح لأهالي متهمي «اغتيال النائب العام» بحضور الجلسة المحكمة تسمح لأهالي متهمي «اغتيال النائب العام» بحضور الجلسة

أرشيفية

سمحت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، لأهالي 67 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال المستشار هشام بركات”، بالدخول.

والتف بعضهم حول قفص الاتهام الزجاجي المودع داخله المتهمين، حيث تبادلوا الأحاديث بلغة الإشارة، حسبما أفاد مراسلنا.

وتم تجهيز قاعة المحكمة – في وقت سابق – بشاشة عرض كبيرة، لاستكمال مشاهدة الفيديوهات لعرض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي الرويني.

يذكر أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين باغتيال النائب العام، عن أخطر تنظيم إرهابي شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية، والتي هدفت لاستهداف رموز الدولة في إطار مخطط لهدمها وإسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكري للجماعة متمثلًا في حركة حماس، خاصةً بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.

 

 

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