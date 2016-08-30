تخصيص 86 ساحة ومسجد لإقامة صلاة عيد الأضحي بالبحر الأحمر

مراسل «ONA»:

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، 14 ساحة، و72 مسجدًا لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك.

وأكد الشيخ رفعت ثابت، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم تخصيص ساحتين بمدينة الغردقة، هما ساحة مسجد الميناء وساحة مسجد الرحمن، وفى رأس غارب ساحة مسجد المدينة المنورة ومسجد عمر بن الخطاب، وبمدينة سفاجا ساحة نادى الشاطئ.

كما تم تخصيص”نادى الألمونيوم وساحة مسجد الخالدين وساحة مدرسة السلام وساحة ملعب العوينة بمدينة القصير، وفى مدينة مرسى علم ساحة مسجد الإيمان وساحة مسجد سيدى أبو الحسن الشاذلى، وبمدينة الشلاتين ساحة المركز الإسلامى وساحة مسجد جمعون، وبمدينة حلايب ساحة مسجد التوبة”.