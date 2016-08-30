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كريم أبو زيد ضيف «روق يومك» على «الراديو 9090»

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كريم أبو زيد ضيف «روق يومك» على «الراديو 9090» كريم أبو زيد ضيف «روق يومك» على «الراديو 9090»

الفنان كريم أبو زيد – أرشيفية

يحل الفنان كريم أبو زيد، ضيفًا على برنامج روق يومك، مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 9090، غدًا الأربعاء، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

ويكشف أبو زيد – خلال اللقاء – عن سر انطلاقه بعالم التمثيل، خاصةً أنه معروف بأنه مطرب منذ ظهوره الأول، رغم ظهوره – في السنوات الأخيرة – كممثل في أكثر من عمل بسباق الدراما الرمضاني، حيث قدم أدوارًا مميزة.

ويتحدث الفنان كريم أبو زيد، عن أعماله المقبلة، وكواليس اختياره لها، حيث يجيب عن كيفية استعداده وتجهيزه للدور، وهل هناك خطط للعودة للغناء من جديد خلال الفترة المقبلة؟ .

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