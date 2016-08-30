اليوم.. رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقى يزور "مسثمرى العاشر من رمضان"

يزور صبحى الهاشمى رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقى اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، لبحث سبل التعاون والتبادل التجارى .

وأكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن زيارة رئيس اتحاد رجال الأعمال بالبصرة فى العراق لمقر جمعية مستثمرى العاشر تأتى استكمالا لفتح آفاق استثمارية جديدة مع الدول العربية وبحث سبل الاستثمار المصرى فى العراق بالتوازى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية خلال هذه الفترة.

وأضاف رضا أن اتحاد رجال الأعمال العراقى يضم أكثر من 3500 رجل أعمال عراقى ولديهم اهتمامات بالمنتجات المصرية وجادين فى مد جسور التعاون مع الشركات المصرية.