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ملك هولندا يعلن دعمه لترشح الكويت لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

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ملك هولندا يعلن دعمه لترشح الكويت لمقعد غير دائم بمجلس الأمن ملك هولندا يعلن دعمه لترشح الكويت لمقعد غير دائم بمجلس الأمن

>الكويت ـ بروكسل (أ ش أ)

أكد ملك هولندا ويليم ألكسندر دعم بلاده لترشح الكويت لحصولها على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الملك ألكسندر للسفير الكويتى لدى هولندا حفيظ العجمى وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير.

وقالت سفارة الكويت لدى هولندا- فى بيان- أن الملك الهولندى أشاد- خلال اللقاء- بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن سعادته بمستوى العلاقات الاقتصادية لاسيما بتواجد شركة البترول الكويتية العالمية (كيو 8) واختيارها مدينة لاهاى كمقر رئسى لها.

من جانبه أعرب السفير العجمى عن تقديره وشكره لملك هولندا على دعمه لدولة الكويت فى انتخابات مجلس الأمن القادمة، مؤكدا أن علاقات العلاقات بين البلدين واعدة وأن هناك العديد من الفرص فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع وتفعيل العديد من الاتفاقيات مما يؤكد تواجد الفرص الحقيقية لنقل العلاقات الكويتية الهولندية إلى آفاق أوسع.


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