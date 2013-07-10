الحلقة الأولى من "فرح ليلى": تحلم بفستان الزفاف وتلتقي بـ"أدهم" المصور وهو يتتبع خطواتها

كتب : سهيلة حامد الأربعاء 10-07-2013 14:29

في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرح ليلى"، تحلم "ليلى"، التي تلعب دورها الفنانة ليلى علوي، بارتداء الفستان الأبيض وتعمل كـ"منسقة أفراح"، وتتردد على محلات فساتين العرائس، والسعادة البالغة تبدو على وجهها.

إلحاح والدها "حسن"، الذي يلعب دوره الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، عليها بالزواج يجعلها تفكر دائما في هذا الأمر، وتحلم بوالدها يقف بجانبها ليلة عرسها والجميع ينظر إليها ثم يختفون على الفور وهي في اندهاش كبير.

تعمل شقيقتها "مي"، والتي تلعب دورها الفنانة نادية خيري، معيدة في كلية "فنون جميلة"، وتحب "نادر" ويعمل معيدًا بالكلية، وتطلب "مي" من "ليلى" التوسط لها في الزواج.

يظهر "الأستاذ فتحي"، الذي يحبها بشدة ويطلب الزواج منها، بعد أن شجعه والدها على طلب يدها، لكنها ترفض طلبه عدة مرات.

تصدم "ليلى" في طريقها بسيارة "تاكسي" ويحدث خلاف بينها وبين السائق، وحينها ظهر الفنان "فراس سعيد" ويجسد دور "أدهم" ويعمل مصورا، للتهدئة بينها وبين سائق التاكسي، ويبدو على وجهه الانجذاب لها.

اتفق أدهم مع السائق على تتبع "ليلى" وبدأ بتصويرها، وبعد أن لمحت ذلك اصطدمت برؤيته لكنها لم تتحدث معه، وعند موعد مغادرتها ظل يراقبها إلى أن وصلت لإحدى محلات "فساتين الأفراح" ووقف بالخارج لمتابعتها.

يُذكر أن مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلى علوي وفراس سعيد، عبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج خالد الحجر.