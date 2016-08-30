مباشر – انتخابات اتحاد الكرة.. وصول محمد عبد الوهاب مندوبا عن الأهلي

تقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.
ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.
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12:12 - وصول محمد عبد الوهاب مندوبا عن النادي الأهلي
12:00 - وصول المرشح على مقعد الرئيس هاني أبو ريدة، ومقعد العضوية حازم إمام إلى مقر الجمعية العمومية.
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11:40 - وصول أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ومندوب النادي الأبيض في الانتخابات.
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11:05 - وصول وائل جمعة لمقر الجمعية العمومية
10:50 - وصول خالد لطيف المرشح على مقعد العضوية مع عضو المجلس السابق محمود الشامي.
10:47 - وصول مراقبي الاتحاد الدولي (فيفا) في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.
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10:36 - اسما حازم الهواري وسحر الهواري موجودان في كشف التصويت ما يؤكد دخولهم الانتخابات.
10:15 – بداية تسجيل الصحفيين ووصول أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم، أحمد مجاهد هو المرشح الوحيد الموجود حتى الآن.