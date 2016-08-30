أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد مرتضى للمرشحين: ابتعدوا عن المجاملات.. والزمالك يدعم إمام ولطيف

Google+ Print
أحمد مرتضى للمرشحين: ابتعدوا عن المجاملات.. والزمالك يدعم إمام ولطيف أحمد مرتضى للمرشحين: ابتعدوا عن المجاملات.. والزمالك يدعم إمام ولطيف

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومندوبه في انتخابات اتحاد الكرة المرشحين اللذين سيشغلون مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالابتعاد عما وصفه بالمجاملات.

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

تابع أيضا – مباشر انتخابات اتحاد الكرة

وقال منصور لـFilGoal.com : "أثق أن الأندية ستختار الأصلح ليفيد الكرة المصرية".

وأضاف "الانتخابات تسير بطريقة رائعة حتى الآن".

وكشف منصور عن مصير صوت نادي الزمالك حيث قال "ندعم حازم إمام وخالد لطيف على مقاعد العضوية".

وأتم "نتمنى تعديل لائحة اتحاد الكرة لتحقيق المساواة بين الجميع".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع