أحمد مرتضى للمرشحين: ابتعدوا عن المجاملات.. والزمالك يدعم إمام ولطيف

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومندوبه في انتخابات اتحاد الكرة المرشحين اللذين سيشغلون مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالابتعاد عما وصفه بالمجاملات.

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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وقال منصور لـFilGoal.com : "أثق أن الأندية ستختار الأصلح ليفيد الكرة المصرية".

وأضاف "الانتخابات تسير بطريقة رائعة حتى الآن".

وكشف منصور عن مصير صوت نادي الزمالك حيث قال "ندعم حازم إمام وخالد لطيف على مقاعد العضوية".

وأتم "نتمنى تعديل لائحة اتحاد الكرة لتحقيق المساواة بين الجميع".