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حازم إمام: هذه أهم أهدافي إذا دخلت المجلس

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حازم إمام: هذه أهم أهدافي إذا دخلت المجلس حازم إمام: هذه أهم أهدافي إذا دخلت المجلس

قال حازم إمام أسطورة الزمالك والمرشح على مقعد عضوية إدارة اتحاد الكرة إنه يملك أهداف كثيرة سيسعى لتحقيقها إذا دخل المجلس.

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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وقال الإمبراطور في تصريحات صحفية: "أهم الأهداف هو تنظيم المسابقات المحلية بشكل أكثر تنظيما في الفترة المقبلة".

وأشار "أتمنى أيضا تقديم شيء لفرق الدرجة الثانية".

وأتم "من أهدافي أيضا تسويق المسابقات بما يرضي الأندية".

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