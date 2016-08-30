مجموعة مصر - أزمة في غانا قبل تصفيات المونديال ' لن نوفر تذاكر طيران للاعبين '

تضرب أزمة كبيرة معسكر منتخب غانا الذي يقع في نفس المجموعة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، بسبب خلاف بين وزارة الرياضة هناك واتحاد الكرة.

منتخبا مصر وغانا يقعان في المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال مع أوغندا والكونجو.

ويبدأ منتخب النجوم السوداء مشوار التصفيات بمواجهة أوغندا يوم 3 أكتوبر المقبل، قبل القدوم إلى مصر لمواجهة الفراعنة في الجولة الثانية في الشهر التالي.

وذكر موقع "غانا سوكر نت" أن منتخب غانا أراد الاستعداد لمواجهة أوغندا من خلال مباراة رواندا غير الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ومباراة روسيا الودية.

لكن وزير الرياضة الغاني ني لنتا قرر عدم توفير تذاكر طيران للاعبي المنتخب المحترفين في أوروبا بسبب قلة الموارد المادية.

بدأت الأزمة بتسريب محادثة عبر تطبيق "واتس أب" بين وزير الرياضة والمدير الفني أفرام جرانت قبل 4 أيام، يطلب خلالها الوزير تغيير القائمة المستدعاة لمواجهة رواندا بسبب عدم قدرة الوزارة على سداد قيمة تذاكر طيران اللاعبين إلى غانا.

وبعد وصول الأزمة إلى وسائل الإعلام، رفض وزير الرياضة التراجع عن موقفه وأكد في تصريحات إذاعية أنه سيخطر اتحاد الكرة رسميا بقراره بعدم دفع ثمن تذاكر الطيران للاعبين المحترفين في أوروبا.

وقال الوزير لإذاعة "هابي إف إم": "لا يوجد ما نخسره في مواجهة رواندا، لو تعرض لاعبونا المهمون للإصابة قبل المباراة مثلا فماذا نفعل؟".

وأكمل "ميزانية اتحاد الكرة كلها تذهب إلى مباريات منتخب غانا فقط، ووزارة الرياضة لا تمتلك مصادر كثيرة للدخل فنحن نضطر أحيانا للاقتراض من أجل الإنفاق على الرياضات الأخرى".

الوزير تابع "لو اتحاد الكرة لا يستطيع توفير فريق من المحليين لمواجهة رواندا، فلماذا نلعب الدوري الغاني؟".

من جيب اللاعبين

وكشفت تقارير صحفية عن أن أسامواه جيان قائد الفريق سيدفع من جيبه ثمن تذاكر السفر للاعبين الصغار، كما سيسدد أندريا أيو ثمن تذاكر سفر 4 لاعبين.

وأوضح موقع "غانا سوكر نت" أن بابا رحمن مدافع تشيلسي المعار إلى شالكه حجز تذكرة الطيران إلى غانا من جيبه، وكذلك فعل مبارك واكاسو لاعب وسط باناثينايكوس.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "غانا سوكر نت" أن أفرام جرانت المدير الفني للنجوم السوداء أراد الاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق من خلال مواجهتي رواندا وروسيا، لكن الآن كل ذلك في مهب الريح.

وانتقد التقرير موقف وزارة الرياضة الغانية، في الوقت الذي تستعد فيه منتخبات مصر وأوغندا والكونجو للتصفيات بشكل قوي.