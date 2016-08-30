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عودة أبناء عثمان للدراويش.. وزير الرياضة يعين مجلسا جديدا للإسماعيلي

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عودة أبناء عثمان للدراويش.. وزير الرياضة يعين مجلسا جديدا للإسماعيلي عودة أبناء عثمان للدراويش.. وزير الرياضة يعين مجلسا جديدا للإسماعيلي

أصدر خالد عبد العزيز وزير الرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارة للنادي الإسماعيلي، شهد عودة أحد أبناء عائلة عثمان للنادي مرة أخرى لأول مرة من 2005.

وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قدموا استقالاتهم عقب الخسارة من الزمالك برباعية في كأس ليتبقى فقط 3 أعضاء.

وبالتالي اتخذ عبد العزيز قرارا بتعيين مجلس لمدة عام ضم إبراهيم عثمان رئيسا، وخالد فرو نائبا.

أما بقية الأعضاء فكانوا إبراهيم عبد المجيد وعطيتو أبو عراقي والسيد عبد المنعم رسلان وعلي غيط، مع محمد حسين إبراهيم أمينا للصندوق.

أخر رئيس للنادي من عائلة عثمان التاريخية كان إسماعيل عثمان الذي تولى المسؤولية منذ 1997 حتى 2005.

وبعدها تناوب 9 رؤساء على قيادة قلعة الدراويش أخرهم كان محمد أبو السعود.

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