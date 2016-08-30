عبد الوهاب لوائل جمعة: النادي الأهلي في ظهرك

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي ومندوبه في انتخابات اتحاد الكرة إن النادي يدعم أبنائه في الانتخابات.

وتقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي على دعمه لأسطورة النادي وائل جمعة في انتخابات اتحاد الكرة.

ووجه عبد الوهاب في تصريحاته للصحفيين رسالة للصخرة قائلا "الأهلي في ظهرك".

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