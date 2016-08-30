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تموين الشرقية: نقص غاز "الصب" سبب أزمة أسطوانات البوتاجاز

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تموين الشرقية: نقص غاز "الصب" سبب أزمة أسطوانات البوتاجاز تموين الشرقية: نقص غاز "الصب" سبب أزمة أسطوانات البوتاجاز

>الشرقية – إيمان مهنى

أكد حمدى الشربينى وكيل وزارة بالشرقية، أن سبب نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، هو عدم وصول غاز الصب الذى يتم تعبئته فى الأسطوانات إلى محطات التعبئة بالمحافظة، لافتا أن نسبة العجز وصلت إلى 13% ، وهى لا تعد أزمة بالمقارنة بالفترات الماضية من السنوات السابقة.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن حصة المحافظة خلال شهر أغسطس هى مليون و979 ألفا و880 أسطوانة، وأنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة بعد وصول الغاز .

وتشهد محافظة الشرقية، بوادر أزمة جديدة فى أسطوانات البوتاجاز، خاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، مما يثر غضب الأهالى، مطالبين بسرعة توفيرها.


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مصر 365

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