القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط يتابع الإستعداد للعام الدراسى الجديد

كلف الدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط، عمداء الكليات على ضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد 2016/2017، وكذلك العمل على إمداد الطلاب بكافة البيانات عن الكلية والأقسام والشعب الدراسية المختلفة.

كما أكد على ضرورة مساعدة الكليات بعضها البعض فيما يخص استيعاب المحاضرات وسد الفراغات الدراسية، وشدد على إعداد خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد وتحفيز الطلاب على الاشتراك في تلك الأنشطة، وكذلك الاهتمام برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة أوجه الدعم لهم.