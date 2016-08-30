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الشرطة البرازيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مؤيدة لـ«روسيف»

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الشرطة البرازيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مؤيدة لـ«روسيف» الشرطة البرازيلية تطلق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مؤيدة لـ«روسيف»

رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف

أطلقت الشرطة فى مدينة سان باولو، الغاز المسيل للدموع على تظاهرة مؤيدة لرئيسة البرازيل ديلما روسيف، التى جرى إقصاؤها عن منصبها، لفض تظاهراتهم.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين حملوا لافتات احتجاج ضد الرئيس الانتقالى ميشال تامر، مضيفة أن عدة تظاهرات أخرى انطلقت فى مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت ديلما روسيف رئيسة البرازيل الموقوفة عن العمل قد دافعت عن نفسها خلال جلسة لمحاكمتها بمجلس الشيوخ، وقالت روسيف إنها ضحية انقلاب سياسى يقوده من هزمتهم فى انتخابات عام 2014.

وتواجه روسيف اتهاما بأنها تلاعبت فى الميزانية بشكل غير مشروع لإخفاء العجز المتنامى.

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