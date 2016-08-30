أسامة شرشر أمام اللجنة التشريعية: قانون “بكرى” للهيئات الإعلامية غير دستورى

قال النائب أسامة شرشر، إن مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية، المُقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من 100 عضو، غير دستورى، موضحاً: “هو بمثابة نص معطل، إزاى نتقدم بعمل قانون للهيئات الإعلامية، بعيداً عن النص الأصلى فى الدستور، إزاى نعمل الرأس بدون جسم”.

وطالب “شرشر” خلال كلمته فى الاجتماع المشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، لمناقشة القانون برئاسة النائب بهاء أبو شقة، بأخذ رأى المحكمة الدستورية العليا فى هذا الأمر، متابعاً: ” أنا راجعت عدد من الفقهاء وخبراء القانون”.

ورد عليه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، إن رأى مجلس الدولة يعد إسترشادياً غير ملزماً، موضحا: “البرلمان له الحق الأصيل فى التشريع فى مثل تلك الحالات”.