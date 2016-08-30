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جسم غريب بوسط مدينة الزقازيق.. والحماية المدنية: "مناورة"

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جسم غريب بوسط مدينة الزقازيق.. والحماية المدنية: "مناورة" جسم غريب بوسط مدينة الزقازيق.. والحماية المدنية: "مناورة"

>الشرقية - فتحية الديب

 

انتابت حالة من القلق والتوتر، صباح اليوم، الثلاثاء، المارة بوسط مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وسكان تلك المنطقة، بعد ترويج شائعة وجود جسم غريب بجوار البنك.

 

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، أن الجسم الغريب عبارة عن بلاغ تجريبى ”مناورة" يقوم بها ضباط الحماية المدنية بقياد العميد أحمد الشوادفى، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية لاختبار كفاءة القوات فى التعامل مع مثل تلك البلاغات بطريقة آمنة.

 

وأضاف المصدر أن تواجد رجال الحماية المدنية بزى التعامل مع البلاغات، وعدد من سيارات الاسعاف وعدد من سيارات الحماية المدنية بمحيط أحد البنوك.


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