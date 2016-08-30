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القوى العاملة بالشرقية تشدد على حل مشكلات عمال المخابز مع التأمنيات

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القوى العاملة بالشرقية تشدد على حل مشكلات عمال المخابز مع التأمنيات القوى العاملة بالشرقية تشدد على حل مشكلات عمال المخابز مع التأمنيات

>الشرقية – إيمان مهنى

أكد خالد المصري وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية ، علي سرعة حل مشكلات التعاقد الخاصة بعمال المخابز  مع التأمينات  الاجتماعية و الصحية ،  مراعاة للبعد الاجتماعي للعامل .

كان اجتماع  وكيل الوزارة مع لجنة المخابز حيث تترأس المديرية المكتب الفرعي لتشغيل ورعاية عمال المخابز على مستوى المحافظة  و ناقش فيه  احوال عمال المخابز والصعوبات التى تواجههم و العمل علي تذليل هذه الصعوبات وتم مناقشة مشكلة فصل العامل من التامين حينما  ينتقل من العمل عند صاحب مخبز الي اخر وان يتم نقل العمل من منشأة الي اخرى دون فصل من التأمينات وحضر الاجتماع كلا من  خالد سيف الدين مدير ادارة التفتيش بمنطقة الشرقية للتأمينات الاجتماعية و محمد عبد القوى احمد الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية و شعبان احمد بنداري رئيس نقابة الصناعات الغذائية بالشرقية

 وفي ذات السياق عقد اجتماع اخر  باللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة وهو الاجتماع الدوري الشهري لمناقشة احوال العمالة غير المنتظمة وما تم تقديمه لهم من خدمات ورؤية اللجنة المستقبلية في خدمة هذا القطاع.


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