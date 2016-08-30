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توقيع البرتوكول النهائى لإنشاء 200 محل تجارى سابق التجهيز بالوادى الجديد

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توقيع البرتوكول النهائى لإنشاء 200 محل تجارى سابق التجهيز بالوادى الجديد توقيع البرتوكول النهائى لإنشاء 200 محل تجارى سابق التجهيز بالوادى الجديد

> الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إنه تم توقيع البرتوكول النهائى لإنشاء 200 محل تجارى سابقة التجهيز بمركزى الداخلة والخارجة والذى وقعته المحافظة مع وزارة الإنتاج الحربى وصندوق تحيا والصندوق الاجتماعى، ممثلين فى كل من اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور محمد عشماوى رئيس صندوق تحيا مصر، والدكتورة سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.

 

وأضاف عشماوى فى تصريح صحفى، أن البرتوكول يهدف إلى قيام صندوق تحيا مصر بتوفير تمويل لمحافظة الوادى الجديد بغرض إنشاء عدد 200 محل تجارى سابق التجهيز، على أن تقوم المحافظة بالتعاقد مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى لتوريد مستلزمات الإنشاء وتنفيذ تلك المحلات ثم تقوم المحافظة بتخصيصها للمستفيدين ويقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاقد مع المستفيدين لتسليم المحل كقرض من الصندوق بقيمة تكلفة الإنشاء شاملة التأمين على المحل التجارى سابق التجهيز.

 

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن هذه المحلات سوف تقام بمركزى (الخارج والداخلة) بواقع 100 محل لكل مركز، مؤكدا على أن المشروع لا يقتصر على المحلات التجارية وإنما يشمل إنشاء مشروع متكامل يضم محلات تجاريه ومنتزهات وحدائق وألعاب أطفال بهدف التسويق والترفيه فى آن واحد .


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