السادات: غياب مراقبة الأسواق بعد إقرار «القيمة المضافة» قد يؤدي لنسبة تضخم 35%

حذر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” من أن عدم مراقبة الأسواق بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة قد يؤدي لزيادة نسبة التضخم على السلع إلى 35%. وقال السادات في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء ،أنه منذ إقرار مجلس النواب لقانون القيمة المضافة أمس، والحكومة تتحمل مسئولية ضبط الأسعار ومواجهة محاولات الاستغلال المتوقعة، مشددا على أنه لو لم يكن هناك رقابة شديدة وصارمة ستكون النتائج وخيمة على البلاد. ونفى السادات أن تكون الزيادة التي طالت عدد من السلع الأساسية كالسكر والعدس والزيت وغيرها خلال اليومين الماضيين بسبب قانون القيمة المضافة، مؤكدا أن هذا الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار قبل حتى تطبيق الضريبة يعنى أن الأسواق خارج سيطرة الحكومة، محذرا من جشع التجار الذى بدأ يأكل أحلام البسطاء فى وجود حياة كريمة لهم واستغلالهم بتحريض من جماعات بعينها مسيطرة على السوق. وأوضح رئيس حزب “السادات الديمقراطي” أنه لو أن الازمة فى ارتفاع الأسعار هي قلة المعروض من السلع، فعلى الحكومة ووزارة التموين تحديدا سرعة ضخ كميات كبيرة من المنتجات تغطي احتيجات المواطنين وتقطع الطريق على التجار الراغبين فى استغلال أي أزمة.