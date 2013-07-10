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"غرد بالخير".. مبادرة لتحويل تغريدات "تويتر" إلى تبرعات ومساهمات إنسانية في رمضان

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"غرد بالخير".. مبادرة لتحويل تغريدات "تويتر" إلى تبرعات ومساهمات إنسانية في رمضان "غرد بالخير".. مبادرة لتحويل تغريدات "تويتر" إلى تبرعات ومساهمات إنسانية في رمضان
"مجموعة MBC" ستدفع ريالا سعوديا مقابل كل تغريدة مجانية من النشطاء ويتم التبرع بالمبلغ كاملا للجمعيات الخيرية

كتب : سهيلة حامد منذ 22 دقيقة

مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت "مجموعة MBC" مبادرة "غرّد بالخير" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تندرج الحملة تحت مظلّة "MBC الأمل"، وتقوم على فكرة تحويل عملية تدفّق "التغريدات" على "تويتر" إلى مساهمات مالية قيّمة لأهداف إنسانية سامية، إذ ستدفع "مجموعة MBC" مبلغ "ريال" سعودي واحد مقابل كل "تغريدة" يضعها النشطاء على الموقع، تحمل وسم (Hashtag) "#غرد_بالخير"، وصولاً إلى التبرّع بمبلغ إجمالي من 2 مليون ريال سعودي لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية الموثوقة في مختلف الدول والعواصم العربية.

ويأتي إطلاق مباردة "غرّد بالخير" انطلاقاً من قِيَم شهر رمضان الخير، التي يتجلّى أبرزها في المزيد من العطاء والمشاركة ومساعدة المحتاج، علماً أن "مجموعة MBC" لطالما رفعت شعار "نرى الأمل في كل مكان"، كرؤية وتوجّه وقناعة وممارسة.

واليوم، تسعى المجموعة، من خلال حملة "MBC الأمل"، إلى تسخير منصّات التواصل الاجتماعي للأهداف الإنسانية، وترجمة ذلك على أرض الواقع عبر تحويل "التغريدات" إلى تبرّعات ومساهمات إنسانية.

يُذكر أن "قسم المسؤولية المؤسساتية والاجتماعية"، (Corporate and Social Responsibility) في "مجموعة MBC" سيعمد إلى توجيه التبرّعات بهدف خدمة قضايا إنسانية ملحّة، في عدد من الدول والعواصم العربية، منها: الفقر، والمجاعة، والأيتام، وترميم المنازل، والمنح التعليمية للمحتاجين، والأمراض المستعصية، وغيرها.

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