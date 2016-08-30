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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 24 سبتمبر

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تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 24 سبتمبر تأجيل محاكمة 68 متهمًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان» لـ 24 سبتمبر

اقتحام قسم شرطة حلوان – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة – المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء – جلسة محاكمة 68 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم حلوان”، لجلسة 24 سبتمبر.

وجاء التأجيل، لاستكمال سماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين عدة تهم منها:” ارتكابهم لجرائم الإرهاب، التجمهر، القتل العمد مع سبق الإصرار، الشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، فضلًا عن إتلاف سيارات الشرطة والمواطنين”.

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