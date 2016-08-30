مصدر أمني: لم يتم القبض على المتهم بسرقة مرتبات ضباط الحماية المدنية

أكد مصدر قضائي بنيابة حوادث وسط الكلية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم القبض على المتهم بسرقة مرتبات ضباط الحماية المدنية.

واستمع فريق من مباحث القاهرة، إلى أقوال 20 من العاملين بالإصلاحات داخل مقر الحماية المدنية بمنطقة العتبة، وأمين خزينة الإدارة، و٨ آخرين من الضباط والأفراد، في إطار جهود المباحث لكشف هوية مرتكبي واقعة سرقة حقيبة بداخلها ربع مليون جنيه خاصة برواتب العاملين بالإدارة.

وأفاد مصدر أمني – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الأجهزة الفنية بالقاهرة، ستقوم بتفريغ كاميرات المراقبة لسرعة تحديد هوية سارق مرتبات ضباط الحماية المدنية بالقاهرة.

وأشار إلى أن فريق أمني من رجال المباحث يعمل على فك طلاسم الواقعة، وضبط مرتكبي الواقعة.

يذكر أن تعرضت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، لسرقة حقيبة بداخلها ربع مليون جنيه خاصة برواتب الضباط والأفراد العاملين بالإدارة.