سماح أنور تقدم مبادرة لإحياء النشاط الفني بمسارح الجامعات

أعلنت الفنانة سماح أنور، مبادرة لإحياء النشاط الفني بمسارح الجامعات إلى جانب إثقال مواهب الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الفنون بمشاركة لفيف من الفنانين.

وأوضحت أنور، أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من الفنانين على رأسهم:”رجاء الجداوي، هشام سليم، محمد عادل، المخرج أمير رمسيس، السيناريست تامر حبيب، محمد الحلو، وأنغام”.

ولفتت أنور، إلى أنها التقت بالدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون، ورحبت بالمبادرة، وتم الاتفاق على أن تفتح الأكاديمية كافة استوديوهاتها وقاعات التدريب أمام الطلاب، للتدريب بعيدًا عن استغلال بعض المراكز الخارجية المشبوهة لآلاف الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعاهد الأكاديمية السبعة.

وتهتم المبادرة بالتدريب الفني للطلاب، واكتشاف مواهبهم، انطلاقًا من مسارح الجامعات، لافتةً إلى أن المشكلة في الوقت الحالي تتجسد في أن مسارح الجامعات الحكومية أصبحت شبه مهجورة ولا يتم استغلالها لتفريغ طاقات الطلاب الفنية.

يذكر أن شاركت سماح أنور – مؤخرًا – في مسلسل الخانكة – الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، ولعب بطولته غادة عبد الرازق وماجد المصري.

أ ش أ