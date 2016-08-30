مسئول كردى: الجيش التركى يرتكب مجازر بشعة بحق المدنيين شمال سوريا

قال نائب رئيس المجلس التنفيذى للإدارة الذاتية الكردية لمقاطعة الجزيرة فى سوريا حسين عزام إن الجيش التركى مدعوم بالدبابات والطائرات تدعمه ميليشيات متطرفة يقوم بارتكاب مجازر فى مناطق الإدارة الذاتية ( شمال سوريا) التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد عزام فى مؤتمر صحفى عالمى على "واتس آب"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش التركى يرتكب مجازر بشعة فى مناطق عفرين، مشيرا إلى آخر المجازر التى قام بها الجيش التركى فى مدينة الدندنية والتى راح ضحيتها عدد من الأطفال والنساء، موضحا أن الجيش التركى لا يستهدف أى مواقع لتنظيم داعش لأن المناطق التى يتحرك فيها تم تحريرها من قبضة داعش بواسطة قوات سوريا الديمقراطية.