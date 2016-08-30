تحرير 198 محضر إشغال وإزالة 3 حالات تعدى ومزرعة دواجن بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط، من إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية نجع سبع حيث تم التنسيق مع قوات الشرطة ومسئولى مديرية الزراعة بأسيوط.

وقال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة أسيوط، إن الحملة أسفرت عن إزالة 5 دوشم مكونة من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت وبارتفاع 3 أدوار كما تم إزالة مزرعة دواجن وتم تحرير محضر لصاحبها "ح. ف"، كما تم ضبط "م . ف" صاحب حظيرة مواشى أثناء تعديه على أرض زراعية بتشوين الطوب والأسمنت وتم إزالة التعدى.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة واستخدام معدات الإنقاذ السريع ومعدات الوحدة المحلية لقرية نجع سبع لإزالة التعديات بالقرية.

وفى سياق متصل أكد العميد أيمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، أنه تم شن حملة بشوارع "ميدان المجذوب، بورسعيد، المجاهدين، 23 يوليو، إمتداد يسرى راغب، المكتبات، ميدان المحطة"، أسفرت عن تحرير 198 محضر إشغال وإزالة إدارية كما بلغ أعداد المضبوطات حوالى 40 من الموازين والمناضد والمقاعد والحوامل حديدية.

وأوضح رئيس شرطة المرافق أن المحاضر تنوعت ما بين محاضر إشغال طريق ومحاضر محلات عامة ومحاضر نظافة عامة وإزالة إدارية لحواجز حديدية وأسمنتية وتند قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وفتارين وحوامل حديدية ومقاعد.