«هيومن رايتس»: ميليشيات عراقية تجند الأطفال استعدادًا لمعركة الموصل

ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ميليشيات عراقية تقوم بتجنيد أطفال من مخيمات نازحين مدنيين، قبل العملية التى طال انتظارها لاستعادة السيطرة على الموصل من أيدى “داعش”.

وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، نقلا عن شهادات من شهود عيان وأقارب، أن اثنتين من الميليشيات بكردستان العراق قامتا بتجنيد أطفال من مخيم جنوبى أربيل، وتم اقتيادهم إلى بلدة قرب الموصل.

وأضافت أن هذا الإجراء يهدف لجلب مجندين من أجل تعزيز مواقع فى الخطوط الأمامية بمحافظة نينوى، حيث تقع الموصل.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهد باستعادة الموصل هذا العام.

وبعد سلسلة هزائم إقليمية العام الماضى، تعد الموصل- ثانى أكبر مدينة عراقية- آخر منطقة حضرية يسيطر عليها تنظيم الدولة فى البلاد.