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هولاند: تداعيات الأزمة الأوكرانية تؤثر على علاقاتنا مع روسيا

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هولاند: تداعيات الأزمة الأوكرانية تؤثر على علاقاتنا مع روسيا هولاند: تداعيات الأزمة الأوكرانية تؤثر على علاقاتنا مع روسيا

فرانسوا هولاند

قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تواصل التنسيق مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة الإرهاب، كما أكد أن فرنسا تحشد دعم الأوروبيين لدعم الدول الفقيرة في إفريقيا.

وأضاف هولاند أن خطر التصعيد مرتفع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أن تداعيات الأزمة الأوكرانية تؤثر على العلاقات مع روسيا.

وعن الأوضاع في الشرق الأوسط، أشار هولاند إلى أن الظروف غير مواتية لاجتماع الإسرائيليين والفلسطينيين، كما أكد على دعم فرنسا لتونس في مواجهة الإرهاب.

ووأكد هولاند في تصريحاته أن النظام السوري يسعى لحل عسكري، لكنه دعا إلى هدنة فورية في سوريا.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا تتفهم العمليات العسكرية التركية في سوريا لحماية حدودها.

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