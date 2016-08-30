استطلاع رأي لمجتمع الأعمال في مقترحات الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار

نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، استطلاع رأي للمستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها ( http://www.gafi.gov.eg/Arabic/Pages/Survey.aspx ).

ويهدف الاستطلاع – بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد : ” لدينا في الوزارة والهيئة رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة، فيما نرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم التي تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقديرًا”.

يحتوي استطلاع الرأي على 9 أسئلة موجه إلى المستثمرين لإبداء مقترحاتهم فيها، والتي تتعلق بالممارسات التي يمكن لهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار وما هي مقترحاتهم لحلها.

كما يوجه الاستطلاع، سؤال للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات علي القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبوا أن يتضمنها القانون الجديد في حاله إن فضلوا إصدار قانون جديد، فضلًا عن سؤالًا آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرين في تغيرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.

وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن ” وزارة الاستثمار والهيئة تتمنى من جميع صناع القرار من رجال أعمال ومستثمرين وممثليهم المشاركة بإيجابية بمقترحاتهم حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزراة الاستثمار طبقًا لمتطلباتهم في أسرع وقت”.