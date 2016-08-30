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محافظ الوادى الجديد يودع فوج حجاج الجمعيات من أبناء المحافظة

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محافظ الوادى الجديد يودع فوج حجاج الجمعيات من أبناء المحافظة محافظ الوادى الجديد يودع فوج حجاج الجمعيات من أبناء المحافظة

اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد ـ ارشيفية

محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، اليوم الثلاثاء، يودع حجاج الجمعيات من أبناء المحافظة، من مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلي الأراضي المقدسة.

وقال خالد أحمد حسن المشرف، على فوج حج الجمعيات بالوادى الجديد، إن الفوج يتكون من 42 حاجًا، من مراكز المحافظة الخمسة، على النحو التالى، 21 حاجًا بالخارجة وباريس، و20 حاجًا بالداخلة والفرافرة وبلاط، بالإضافة إلي مشرف الفوج.

وأضاف حسن، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أنهت كافة الإجراءات لسفر الحجاج من الوادى الجديد إلي مطار القاهرة، وتم عقد اجتماعات ولقاءات مع الحجاج بمراكز المحافظة الخمسة، لتعريف الحجاج بواجباتهم، وأماكن الإقامة بمكة والمدينة.

 

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