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وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم مركز مارينا العلمين السياحى

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وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم مركز مارينا العلمين السياحى وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم مركز مارينا العلمين السياحى

>كتب أحمد حسن

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم مركز مارينا العلمين السياحى بمراكزه الستة من الكيلو 94 حتى الكيلو 106 طريق الاسكندرية مطروح الساحلى.

ونص القرار فى مادته الثانية على ضرورة التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة والآثار قبل البدء فى تنفيذ المشروع.

ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية التعديل فى المخطط سواء أكان بالحذف أو الإضافة أو بالتعديل فى الأنشطة "حاليا ومستقبلا " كلما دعت الضرورة لذلك.

كما نصت المادة الرابعة على أن تكون مراحل التنفيذ فى ضوء الأولويات للأجزاء والمواقع الأسهل تنفيذا أو الأقل احتياجا لإجراء توسعات أو تعديلات فى أعمال المرافق أو الخدمات.

 


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