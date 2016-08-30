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مباشر – انتخابات اتحاد الكرة.. وصول وائل جمعة

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مباشر – انتخابات اتحاد الكرة.. وصول وائل جمعة مباشر – انتخابات اتحاد الكرة.. وصول وائل جمعة

تقام اليوم الثلاثاء انتخابات اتحاد الكرة في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

ويقدم FilGoal.com تغطية خاصة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة والذي سيستمر للعام 2020.

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11:40 - وصول أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك ومندوب النادي الأبيض في الانتخابات.

11:05 - وصول وائل جمعة لمقر الجمعية العمومية

10:50 - وصول خالد لطيف المرشح على مقعد العضوية مع عضو المجلس السابق محمود الشامي.

10:47 - وصول مراقبي الاتحاد الدولي (فيفا) في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

10:36 - اسما حازم الهواري وسحر الهواري موجودان في كشف التصويت ما يؤكد دخولهم الانتخابات.

10:15 – بداية تسجيل الصحفيين ووصول أعضاء الجمعية العمومية لتسجيل حضورهم، أحمد مجاهد هو المرشح الوحيد الموجود حتى الآن.

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