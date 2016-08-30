مندوب الفيفا لانتخابات اتحاد الكرة: نرفض لجوء المرشحين للمحاكم المدنية

قال مجدي شمس الدين مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة إن الفيفا أصدر تعليمات صارمة بضرورة انعقاد الانتخابات دون اعتراف بأحكام القضاء الإداري، والالتزام فقط بقرارات لجنتي الطعون والانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت باستبعاد كل من حازم الهواري وسحر الهواري من الانتخابات ولكن اسمهما ظهر اليوم الثلاثاء في كشف التصويت بعد تقديمهما استشكالا ضد الحكم. (طالع التفاصيل)

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وقال شمس الدين: "الفيفا يرفض لجوء المرشحين للمحاكم المدنية، ويلتزم بقرارات عمومية اتحاد الكرة".

وأتم "وزير الرياضة أخطرنا بعدم تدخله في انتخابات اتحاد الكرة".