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لعبة في الجول - عبد الحفيظ يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' في مرمى الزمالك '

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لعبة في الجول - عبد الحفيظ يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' في مرمى الزمالك ' لعبة في الجول - عبد الحفيظ يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' في مرمى الزمالك '

"يا له من هدف رائع.. كنت أتمنى تسجيله".. هذا هو لسان حال العديد ممن يشاهدوا هدفا رائعا يهز الشباك. ومن هنا يبدأ FilGoal.com سلسلة جديدة.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة من (لعبة في الجول) يسأل من خلالها نجوم الكرة المصرية عن (هدف من منافس، تمنى أن يُسجله).

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وهذه المرة كان سؤال FilGoal.com إلى سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي الأسبق ومدير الكرة الحالي.

وقال عبد الحفيظ: "هدف محمد بركات في الزمالك".

وأضاف "وقتها بركات كان يلعب مع الإسماعيلي أمام الزمالك في اللقاء الذي انتهى 4-3".

وواصل "كنت أتمنى أن أسجل هذا الهدف الذي سجله بركات".

بركات وقتها انطلق من منتصف الملعب قبل أن ينجح في هز شباك الزمالك في لقاء مثير انتهى بفوز الدراويش 4-3.

موسم شهد تتويج الإسماعيلي بلقب الدوري بعد حصد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن الأهلي و13 نقطة عن الزمالك.

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