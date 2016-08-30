صحة بني سويف تحرر محضر عدم نظافة لأحد المطاعم الشهيرة

المراسل : محمد شعبان

حررت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، محضر جنحة صحية لأحد المطاعم الشهيرة ببندر المحافظة، لرصدها سلبيات بداخله خاصة بالنظافة.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بصحة بني سويف، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة حملة تفتيشية علي المطاعم برئاسة الدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.

> وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاعم الشهيرة بنندر المحافظة، ورصدت سلبيات عدم نظافة بمفرمة اللحوم، وأماكن تجهيز الوجبات.

تحرر محضر جنحة صحية بالواقعة، وتم أخذ عينات من الوجبات لتحليلها.