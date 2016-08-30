«التضامن»: نقل الطفل فارس من مستشفى الصحة النفسية لإحدى دور الرعاية

زار وفد من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ايوم الثلاثاء، الطفل “فارس” في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ للاطمئنان على حالته، وعلى الرعاية التي يتلقاها.

كانت العديد من المواقع قد تناولت في الفترة الأخيرة قصة هذا الطفل وتعرضه للأذى البدني والنفسي في دار النصيري بالمقطم.

وذكرت وزارة التضامن، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للطفل قد تحسنت، وهو ما دفع المستشفى إلى الموافقة على خروجه.

وأوضحت الوزارة، أنه تم بالفعل نقله لإحدى الدور الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع توجيه الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالقيام بالمتابعة المستمرة للطفل داخل الدار، والاطمئنان على تحسن حالته.

أ ش أ