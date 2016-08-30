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الإحصاء: 1.33 مليون مصري حصلوا على تصاريح للعمل بالخارج في 2015

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الإحصاء: 1.33 مليون مصري حصلوا على تصاريح للعمل بالخارج في 2015 الإحصاء: 1.33 مليون مصري حصلوا على تصاريح للعمل بالخارج في 2015

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – أرشيفية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل بالخارج عن طريق وزارة الداخلية خلال عام 2015 بنسبة 0.9% مقارنة بعام 2014.

وقال الجهاز – في تقرير اليوم الثلاثاء – إن ” نحو 1.33 مليون مصري حصل على تصريح للعمل في الخارج خلال 2015، مقابل 1.32 تصريح في 2014″.

وانخفضت نسبة المصريين الذين حصلوا على تصريح للعمل في الخارج – لأول مرة – بنسبة قدرها 0.7%، خلال 2015 مقارنة بالعام السابق له .

وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى من حيث تصاريح العمل الصادرة للمصريين خلال 2015، بنسبة بلغت 97.5%.

وقال الجهاز، إن ” احتلت المرتبة الأولى، بنسبة 54.3% من إجمالي التصاريح الصادرة للمصريين خلال العام الماضي، وتلتها الكويت، فيما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بالنسبة للدول الأوروبية، حيث بلغ عدد التصاريح التي حصل عليها المصريون للعمل بها نحو 20.82 ألف تصريح خلال العام الماضي، ثم تلتها اليونان”.

وجاءت نسبة الحاصلين على تصاريح من حملة المؤهلات المتوسطة نحو 40.2%، يليهم حملة مؤهل أقل من المتوسط وبدون مؤهل بنسبة 27.2% ثم المؤهلات العليا بنسبة 27.7% من إجمالي التصاريح.

أ ش أ

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